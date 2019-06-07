Синоптики обещают жителям Центральной России 30-градусную жару и осадки на выходных

ТАСС, 7 июня. Ближайшие выходные в регионах Центрального Федерального округа (ЦФО) будут жаркими, местами пройдут дожди. Об этом в пятницу журналистам сообщили в областных главных управлениях МЧС и центрах по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В Орловской и Смоленской областях в субботу и воскресенье воздух прогреется до плюс 29 градусов днем и плюс 18 ночью, что, по данным региональных гидрометцентров, соответствует климатической норме. В воскресенье в регионах возможен дождь, гроза. В Рязанской и Владимирской областях днем воздух прогреется до плюс 30 градусов, ночью ожидается до плюс 18, возможны грозы, дожди.

По словам руководителя Воронежского областного центра по гидрометеорологии Александра Сушкова, в регионе установились нормальная для июня погода, которая обусловлена антициклоном, занимающим центральную часть России. "Мы окажемся в переходной пограничной зоне между антициклоном и многочисленными циклонами, которые вокруг нас идут и по северу в Скандинавии, и на западе, и по югу, поэтому температура в Воронежской области ночью до плюс 18 градусов, днем около плюс 30 градусов, но в эти выходные дни возможны грозовые кратковременные дожди", - сказал он. По словам Сушкова, это не температурный рекорд. "Например, самое жаркое 7 июня с температурой плюс 34,9 было в 1949 году, а самым холодным этот день был в 1941 году, тогда зафиксировали всего плюс 1,6 градуса", - сказал он.

Такая же погода прогнозируется и в Липецкой области - днем до 30 тепла, ночью около плюс 17, кратковременные осадки, грозы. В Тамбовской области ожидается жаркая, сухая и почти безветренная погода, температура воздуха ночью будет держаться на отметке 13-15 градусов тепла, днем столбики термометра поднимутся до плюс 32, влажность воздуха 33%. Из-за высоких температур с 8 по 10 июня на территории региона местами сохраняется высокая пожароопасность, сообщает тамбовский центр по гидрометеорологии. До плюс 33 днем будет в Ивановской области, ночью плюс 19 градусов, возможны осадки, около плюс 31 днем, плюс 19 ночью, и дожди обещают синоптики в Брянской и Калужской областях.

По информации ГУ МЧС по Тульской области, до 9 июня включительно жителей региона ожидает значительное повышение температуры воздуха - до 32 градусов тепла. В связи с этим специалисты ожидают высокую степень пожарной опасности в большинстве района области. Потеплеет также в Курской, Белгородской и Тверской областях, в среднем до 31 градуса тепла. Синоптики прогнозируют небольшую облачность и дожди в этих регионах.

По данным Ярославского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в регионе в выходные ожидается переменная облачность, без осадков, температура воздуха ночью около плюс 16 градусов, днем до плюс 31. В воскресенье в отдельных районах возможен небольшой кратковременный дождь, гроза. В Костромской области аналогичная погода, но чуть прохладнее - максимум плюс 27 днем, плюс 14 ночью, кратковременные дожди.