Поликлинику в Струнино переведут в больничный городок

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Взрослая поликлиника в городе Струнино Владимирской области будет работать в отремонтированном корпусе больничного городка. Об этом сообщил ТАСС губернатор Владимирской области Владимир Сипягин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Седьмого июня 2018 года жители Струнина в эфире программы "Прямая линия с Владимиром Путиным" пожаловались президенту России на качество медобслуживания в городе, после чего глава государства поручил провести капитальный ремонт зданий филиала Александровской центральной районной больницы в Струнине, а также детской поликлиники. Ремонт в здании взрослой поликлиники, построенной в 1929 году, не вошел в перечень поручений президента, при этом высказывание врио первого заместителя губернатора региона Марины Чекуновой на встрече в Струнине 11 января 2019 вызвало неоднозначную реакцию в интернете. В ответ на жалобы медиков на отсутствие ремонта в поликлинике она сказала, что наведение порядка в учреждении - общая забота властей и коллектива поликлиники. 19 января в поликлинике состоялся субботник с участием чиновников, медиков, студентов и общественников.

"Здание взрослой поликлиники стройэкспертиза признала непригодным для капремонта. Оставлять там лечебное учреждение просто опасно для людей. Конечно, мы очень хотим сделать жителям Струнино подарок - построить новую поликлинику, но для этого нужно нарастить бюджетный потенциал региона, для чего требуется время. А пока мы готовимся перевести взрослую поликлинику в уже отремонтированный корпус больничного городка, туда, где сейчас расположен дерматологический стационар", - сказал Сипягин.

По словам главы региона, за три месяца этот стационар подтвердил свою невостребованность. "Очевидно, что долго содержать помещение пустующим нерационально. Итак, скоро вся больничная инфраструктура Струнино будет сосредоточена в одном месте. Для удобства людей", - добавил губернатор.

Струнинская больница была построена в начале 20-х годов XX века. Расчетная мощность поликлиники составляет 400 посещений в смену, однако фактически в 2018 году она работала на 62,5% от расчетной мощности. Здания медучреждений длительный период не ремонтировались, медицинское оборудование не обновлялось, ежегодно ухудшалась ситуация с медицинскими кадрами. В апреле 2015 года Струнинская больница реорганизована путем присоединения к Александровской центральной районной больнице. Первичная медико-санитарная помощь в амбулаторных условиях населению района оказывается амбулаторно-поликлиническим подразделением больницы в Струнино.

О форуме

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.