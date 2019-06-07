Минобрнауки начало обсуждение законопроекта по науке на краудсорсинговой платформе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Министерство науки и высшего образования (Минобрнауки) начало обсуждение законопроекта "О научной и научно-технической деятельности в Российской Федерации" на краудсорсинговой платформе "Преобразование" для получения максимального количества отзывов на документ, сообщил ТАСС в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) глава Минобрнауки Михаил Котюков.

"Сегодня запущено публичное обсуждение проекта нового закона "О научной и научно-технической деятельности в Российской Федерации" на краудсорсинговой платформе "Преобразование". Мы надеемся получить максимальное количество отзывов на законопроект, которые помогут сформировать целостный, непротиворечивый, отвечающий современным условиям законопроект", - сказал он.

По словам министра, новый закон "основан на понимании того, что источником науки и научно-технической деятельности является ученый, его труды и вклад в науку, а государство обязано поддерживать научную деятельность и создавать благоприятные условия для занятия ею".

"Ключевым принципом законопроекта мы видим тесное взаимодействие науки, образования, бизнеса и государства. Взаимодействие с реальным сектором экономики России будет способствовать реализации важнейших направлений деятельности ведущих организаций научной сферы, в особенности тех, которые являются критическими для обеспечения безопасности страны и повышения качества жизни ее граждан. Кроме того, будет определен правовой статус субъектов научной деятельности, формы государственной поддержки науки, предусмотрено специальное регулирование различных форм самоорганизации научной деятельности", - сказал Котюков.

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.