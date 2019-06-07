Около 100 человек собрались у ГУ МВД по Москве, где проходит пикет в поддержку Голунова

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Около сотни человек собрались у здания ГУ МВД России по Москве, где проходит пикет в знак солидарности с журналистом "Медузы" Иваном Голуновым, передает корреспондент ТАСС.

У здания по адресу Петровка, дом 38, собравшиеся сменяют друг друга в одиночном пикете. Двоих людей, стоявших рядом с очередью из желающих встать в пикет, увели в автозак.

Ранее сообщалось, что полиция задержала, а затем отпустила журналистов, которые устроили пикеты у здания ГУ МВД по Москве в поддержку Ивана Голунова.

Голунов был задержан в пятницу на Цветном бульваре, при личном досмотре полицейские обнаружили у него около четырех граммов наркотического средства метилэфедрона. По месту проживания также были обнаружены три пакета, сверток с порошкообразным веществом и весы. В отношении Голунова возбуждено уголовное дело по статьям 30 и 228.1 УК РФ (покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств).

Адвокат Голунова Дмитрий Джулай заявлял, что, по мнению защиты, наркотики работнику СМИ подбросили. Гендиректор "Медузы" Галина Тимченко и главный редактор Иван Колпаков считают, что Голунова могут преследовать из-за профессиональной деятельности.