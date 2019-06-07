Восемь туристических хабов со всей инфраструктурой появятся в Дагестане к августу

МАХАЧКАЛА, 7 июня. /ТАСС/. Туристические хабы со всей необходимой для туристов инфраструктурой появятся до конца июля текущего года на пересечении крупных турмаршрутов на территории Дагестана. Строительство первого из них завершится в ближайшее время на площадке Сулакского каньона в поселке Дубки Казбековсковского района республики, сообщила в пятницу пресс-служба Министерства по туризму и народным художественным промыслам Дагестана.

"Министр по туризму и народным художественным промыслам Дагестана Расул Ибрагимов посетил сегодня площадку у Сулакского каньона, где в скором времени завершится строительство туристического хаба <…> Всего будут созданы восемь хабов. Проект планируется завершить до конца июля 2019 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на площадке Сулакского каньона основные работы уже завершены, территорию вдоль хаба в целях безопасности отдыхающих туристов оцепили специальной оградой с запрещающими знаками.

"На площадке ... внутри блок-контейнера завершается монтаж кухонного и кофейного оборудования. Кроме того, внутри установки размещен стенд с изделиями основных народных художественных промыслов Дагестана - керамические изделия из Балхара, унцукульские изделия, а также другая сувенирная продукция уже привлекла к себе повышенное внимание прибывших на каньон туристов", - сообщили в министерстве.

По данным Минтуризма региона, на первом этапе планируется создать еще два хаба - на участке водосброса Ирганайской ГЭС в Унцукульском районе и на Атлыбоюнском (Буйнакском) перевале. "Все хабы будут находиться на пересечении крупных туристических маршрутов. Это будут центры со всей необходимой инфраструктурой, для того чтобы туристы могли чувствовать себя комфортно. Сейчас уже завершаются работы по подготовке площадки, на которых будут установлены блок-контейнерные конструкции, представляющие из себя пункты приема пищи, зон отдыха и смотровой зоны", - уточнили в министерстве.

Ранее сообщалось, что в Дагестане сохраняется ежегодный рост турпотока на 20%. В 2017 году республику посетили 608 тыс. человек, в 2018 году - около 700 тыс. человек. Власти прогнозируют, что в 2019 году объем турпотока может составить 850 тыс. человек.