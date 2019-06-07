Власти Чувашии планируют в 2019 году построить шесть вертолетных площадок для санавиации

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Власти Чувашской Республики в 2019 году рассчитывают создать шесть вертолетных площадок для обеспечения работы санитарной авиации. На балансе республики также появится вертолет, сообщил в пятницу ТАСС глава Чувашии Михаил Игнатьев в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"В следующем году шесть вертолетных площадок должно быть [создано], одна действующая имеется. Начиная со второго полугодия на балансе будет один вертолет, который обеспечит [транспортировку пациентов]. У нас республика компактная, вертолетными площадками она будет обеспечена, потребность [в перевозке пациентов санавиацией] полностью покроем", - сказал Игнатьев.

Он отметил, что собственных вертолетов у республики в настоящее время нет.

По данным правительства Чувашии, до 2024 года на реализацию нацпроекта "Здравоохранение" будет направлено 10,8 млрд рублей, из них 2,2 млрд - в 2019 году.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.