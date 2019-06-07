СПЧ рассчитывает, что МВД в ближайшие дни отчитается о проверке по делу Голунова

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Председатель Совета при президенте по развитию гражданского общества и права человека (СПЧ) Михаил Федотов рассчитывает, что ГУ МВД по Москве в ближайшие дни обнародует результаты внутренней проверки обстоятельств задержания журналиста отдела расследований "Медузы" Ивана Голунова.

"Мы будем настаивать на самой тщательной проверке сообщений о том, что задержание Ивана Голунова было спланированной полицейской провокацией, связанной с его профессиональной деятельностью. Хочется надеяться, что служба собственной безопасности столичного главка МВД России сможет внести полную ясность в этот вопрос и уже в ближайшие дни проинформирует СПЧ и общественность о своих выводах", - сказал Федотов, слова которого приводятся на сайте СПЧ.

Он добавил, что, если Голунов подаст официальное заявление, что дело в отношении него сфабриковано в связи с его профессиональной деятельностью, то свою проверку должен будет провести и Следственный комитет России.

Ранее СПЧ обратился в столичную прокуратуру и ГУ МВД России по Москве с просьбой провести проверку законности и обоснованности действий полицейских при задержании, а также взять дело под контроль. Представители руководства столичного главка заявили, что служба собственной безопасности уже начала проверку.

Федотов отметил также, что члены СПЧ обратили внимание, что на официальном сайте ГУ МВД России по Москве появились "странные фотографии подпольной лаборатории, сделанные якобы во время обыска на квартире Голунова: пакеты с порошками, бутыли с химическими реактивами", а потом на том же сайте появилось опровержение.

"Мы удовлетворены тем, что начальник столичного главка МВД России генерал Олег Баранов взял данное дело под личный контроль, и полагаем, что сделанное на официальном сайте ведомства опровержение - первый результат такого контроля", - подчеркнул Федотов.

Задержание журналиста

Голунов был задержан в пятницу на Цветном бульваре, при личном досмотре полицейские обнаружили у него около 4 граммов наркотического средства метилэфедрона. По месту проживания также были обнаружены три пакета, сверток с порошкообразным веществом и весы. В отношении Голунова возбуждено уголовное дело по статьям 30 и 228.1 УК РФ ("Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств").

Адвокат Голунова Дмитрий Джулай заявлял, что, по мнению защиты, наркотики работнику СМИ подбросили. Гендиректор "Медузы" Галина Тимченко и главный редактор Иван Колпаков считают, что Голунова могут преследовать из-за профессиональной деятельности.