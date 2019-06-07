Новгородские власти ликвидируют отставание в строительстве детсадов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Отставание в графике строительства двух из трех детских садов в Великом Новгороде в рамках нацпроектов "Образование" и "Демография" будет ликвидировано в течение двух месяцев. Об этом губернатор Новгородской области Андрей Никитин сообщил корреспонденту ТАСС в пятницу на полях Петербургского международного экономического форума.

"То отставание, которое есть по стройкам, оно должно быть ликвидировано в течение июня и июля, по трем детским садам, которые строятся в Великом Новгороде", - сказал Никитин.

Он добавил, что нарушения, выявленные в ходе инспекции, которую он провел 18 мая, были связаны с техникой безопасности на строительной площадке, отсутствием необходимой информации.

"В одном рядом находится детская площадка, и ворота были открыты. Никакой охраны не было площадки, там сейчас этап фундамента идет. Мерами дисциплинарными накажем. В общем-то, уже наказали", - добавил Никитин.

Ранее сообщалось, что в рамках нацпроектов "Образование" и "Демография" до 2021 года в Новгородской области должно появиться 13 детских садов. В 2019 году будет завершено строительство пяти из них: тех в Великом Новгороде в микрорайонах Ивушки, Псковский и Северный, одного - в Окуловском районе и одного - в Батецком. На эти цели предусмотрены средства федерального и областного бюджетов в сумме 1,3 млрд рублей. Строительство детских садов в Великом Новгороде, согласно условиям контракта, должно завершиться в октябре и ноябре 2019 года.

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.