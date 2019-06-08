Полуфинал конкурса "Цифровой прорыв" во Владивостоке собрал около 100 участников

ВЛАДИВОСТОК, 8 июня. /ТАСС/. Первый региональный полуфинал конкурса "Цифровой прорыв" начался во Владивостоке в субботу на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза. В нем примут участие около 100 из 500 подавших заявки специалистов.

"В Дальневосточном федеральном университете в 12:00 (05:00 мск) стартовал региональный этап крупнейшего всероссийского конкурса "Цифровой прорыв" - одного из флагманских проектов АНО "Россия - страна возможностей". Около 500 жителей Владивостока, Приморского края и Сахалинской области подали заявки на участие в конкурсе, но до полуфинала добралась только пятая часть из них", - сообщили в пресс-службе.

В течение следующих 36 часов непрерывного хакатона команды специалистов по информационным технологиям, дизайнеров и управленцев будут создавать прорывные технологические решения в пяти номинациях - "Здравоохранение", "Образование и наука", "Государственное управление", "Транспорт и логистика", а также "ЖКХ и городская среда". Темы заданий соответствуют направлениям развития внутренней политики России.

Конкурс "Цифровой прорыв" стартовал 3 апреля, а 20 мая завершился этап онлайн-тестирования, к которому были допущены 37 566 зарегистрированных участников по всей стране. Очные мероприятия будут проводиться с 8 июня по 28 июля в 40 городах России в формате хакатонов. Вместе с Владивостоком региональный этап в субботу стартует еще в четырех городах: Воронеже, Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге и Томске.

По результатам участники смогут запустить бизнес, получить работу в ведущих компаниях страны, выиграть денежный приз для команды в размере 500 тыс. рублей, а также получить грант от "Фонда содействия инновациям" на развитие своего проекта. Кроме того, у конкурсантов будет возможность пройти обучение по специальным образовательным программам в "Мастерской управления "Сенеж" - образовательном центре АНО "Россия - страна возможностей".