Арестованного замгубернатора Ростовской области не уволили

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Арестованный по подозрению в превышении полномочий заместитель губернатора Ростовской области по вопросам ЖКХ, строительства и архитектуры Сергей Сидаш не уволен, его вина пока не доказана. Об этом в интервью ТАСС сообщил глава региона Василий Голубев на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

"Этот человек [Сидаш] - нет, он не уволен, на сегодня не доказана его вина", - сказал Голубев.

Чиновник был задержан 21 мая в рамках дела о превышении полномочий при строительстве стадиона "Ростов-Арена". У него дома и на работе прошли обыски. Сообщалось, что дело возбуждено по ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий"). В этот же день Ленинский районный суд города заключил Сидаша под стражу до 19 июля.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.