Конкурс на создание учебников по языкам коренных народов России пройдет в июле

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Конкурс на разработку учебно-методических пособий для преподавания языков коренных и малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока в начальных школах соответствующих регионов начнется в июле 2019 года. Об этом в субботу в интервью ТАСС в кулуарах Петербургского международного экономического форума рассказал руководитель Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН России) Игорь Баринов.

"Уже в июле будет объявлен конкурс на разработку учебно-методических материалов для начального общего образования под предметные области "родной язык" и "литературное чтение на родном языке". То есть по два учебника для учащихся с 1-го по 4-й класс мы планируем, они будут сделаны как минимум по восьми языкам малочисленных народов", - сказал он.

По словам Баринова, уже на начальном этапе Фонд сохранения изучения родных языков народов РФ, который занимается данной программной, столкнулся с рядом трудностей.

"Эта работа связана с объективными и субъективными трудностями, потому что некоторые языки свою письменность получили совсем недавно, благодаря системной поддержке государства. И на сегодняшний момент так называемые младописьменные языки имеют типовые проблемы с точки зрения их потенциала, проблемы с их графической основой ввиду существования многочисленных диалектов. И это, конечно же, является очень серьезным препятствием для внедрения этих языков в систему образования, для создания учебников", - подчеркнул руководитель ФАДН.

Он отметил, что учредителями этого фонда стали Федеральное агентство по делам национальностей и Министерство просвещения РФ, и выразил надежду, что все трудности удастся "преодолеть совместно".

О форуме

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.