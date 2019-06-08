В WWF заявили, что до 12 млн тонн пластика ежегодно оказывается в мировом океане

ТАСС. 8 июня. От 5 до 12 млн тонн пластика в год попадают в мировой океан, на состояние экосистемы океанов также влияют глобальное изменение климата и повышенная концентрация углекислого газа в атмосфере. Об этом во Всемирный день океанов (отмечается 8 июня) ТАСС сообщила пресс-служба Всемирного фонда дикой природы (WWF России).

"Оценки разнятся - от 5 до 12 млн тонн [пластика]. Среднее число - 9,5 млн", - сказали в пресс-службе.

Микропластик, который составляет треть всего мусора в океане, сбивается в мусорные острова. Он проникает в тела живых существ вместе с пищей. Также за последние 50 лет в атмосфере сильно увеличилась концентрация углекислого газа - этому способствовали глобальное изменение климата, сжигание ископаемого топлива и вырубка лесов на планете. Из-за повышения концентрации вещества в воздухе страдают обитатели океана, которые являются основой пищевой цепи, отмечают в фонде.

"90% популяций крупных хищных рыб уже никогда не смогут восстановиться до прежней численности - в том числе тунец, треска, палтус, меч-рыба. Около половины коралловых рифов подверглись непоправимому урону из-за глобального изменения климата", - сообщили в WWF.

По данным фонда, в океане обитают представители фауны, чутко реагирующие на любые изменения состояния океана, в частности, лимацины - брюхоногие моллюски, также известные как морские черти.

"Их раковина полностью сформирована из арагонита (одна из форм карбоната кальция). Это вещество легко растворяется в воде при повышении уровня кислотности свыше определенных значений - ученые называют этот процесс закислением воды. Именно закисление океана сегодня угрожает не только лимацинам, но и многим другим видам моллюсков и большинству видов кораллов", - сообщили в пресс-службе, добавив, что за последние десятилетия наша планета потеряла половину всех коралловых рифов.

Закисление океана - результат значительного увеличения в атмосфере концентрации углекислого газа. Чем больше его становится в атмосфере, тем стремительней меняется кислотно-щелочной баланс поверхностных вод мирового океана, подчеркнули в WWF.