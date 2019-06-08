Система учета коренных и малочисленных народов России заработает в 2020 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Федеральная система учета коренных и малочисленных народов в регионах Севера, Сибири и Дальнего Востока должна начать свою работу в 2020 году, сказал в субботу в интервью ТАСС в кулуарах Петербургского международного экономического форума руководитель Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) России Игорь Баринов.

"Она (система учета) заработает, я надеюсь, уже в следующем году", - сказал он.

По словам Баринова, при создании системы возникли определенные сложности, связанные с тем, что аналогичного механизма ранее не было на федеральном уровне. "Она существовала в различных субъектах, и то не во всех, а только в 28, где присутствуют представители коренных малочисленных народов. И в каждом субъекте складывалась своя специфика, своя практика. Если, например, в Ямало-Ненецком автономном округе система учета существовала и там есть достаточно полный реестр представителей коренных и малочисленных народов, то в других субъектах людям, чтобы подтвердить свою принадлежность к малочисленным народам, нужно было собирать огромное количество справок и подтверждающих документов", - подчеркнул глава ФАДН России.

"Где-то это было пущено фактически на самотек, и, как правило, этим злоупотребляли - создавали свои общины для получения льгот, квот на вылов рыбы, краба и так далее", - констатировал собеседник агентства. Он выразил надежду, что законопроект о внедрении этой системы на всей территории страны будет внесен в Госдуму до конца текущей сессии.

"На сегодняшний момент, в принципе, мы уже соответствующий законопроект согласовали со всеми заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, он внесен в правительство. И я надеюсь, что уже в весеннюю сессию нам удастся внести его в Государственную думу. В нем предусмотрен двухлетний переходный период, когда эта база будет наполняться необходимыми данными для пополнения данных учета, и в том числе на основании сведений, представляемых органами государственной власти, органами местного самоуправления. И после принятия законопроекта потребуется издание ряда подзаконных актов, к подготовке которых, в принципе, мы уже приступили, но повторюсь, приоритетом сейчас является именно этот законопроект", - добавил Баринов.

О форуме

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.