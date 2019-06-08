Власти Крыма сообщили об ожидании запуска ж/д сообщения по Крымскому мосту раньше срока

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Темпы работ на железнодорожной части Крымского моста позволяют рассчитывать на то, что поезда на полуостров пойдут раньше обозначенного срока, сообщил ТАСС глава Республики Крым Сергей Аксенов на полях Петербургского международного экономического форума.

Ранее сообщалось, что открытие железнодорожного сообщения намечено на декабрь 2019 года.

"По железной дороге отставаний по срокам нет. Судя по тем темпам, которые идут, есть вероятность того, что поезда в Крым пойдут раньше срока", - считает Аксенов.

Он отметил, что благодаря запуску поездов Крым станет доступнее для жителей разных регионов России. По его данным, сейчас расписание формируется. "Идет чисто системная работа, по крайней мере по возобновлению железнодорожного сообщения в рамках [того], как это сейчас во всех субъектах РФ", - отметил глава Крыма.

Крымский мост протяженностью 19 км - самый длинный в России и Европе - связал полуостров с другими регионами России. Автомобильная часть моста заработала в мае 2018 года. Строительство железнодорожной части моста и подходов к нему продолжается.

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.