МЧС предупреждает о ливнях и граде в субботу в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июня. /ТАСС/. Штормовое предупреждение о ливнях, граде, грозах и шквале до 25 м/с объявлено в Крыму в субботу. Об этом сообщается на сайте МЧС республики.

"Штормовое предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях 8 июня в Крыму, сохранятся местами сильные ливни, грозы, град, шквал 20-25 м/с", - говорится в сообщении.

Спасатели рекомендуют гостям и жителям Крыма соблюдать правила безопасности при непогоде, в частности, воздержаться от поездок по городу, по возможности оставаясь в помещении.

5 июня из-за града было повреждено 3,5 тыс. га посевов, что составляет 0,6% от их общей площади в Крыму. 7 июня в Севастополе выпала почти месячная норма осадков. В некоторых местах уровень воды превышал 1 м, автомобили оказались затоплены почти по крышу, были подтоплены десятки участков дорожной сети, без электроснабжения на период до нескольких часов остались 12,5 тыс. человек.