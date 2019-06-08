Человеческий фактор стал основной причиной нарушений газовой безопасности в России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Проверки газифицированных жилых домов в регионах показали, что основной причиной нарушений требований безопасности стал человеческий фактор. Об этом в интервью ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме заявил заместитель министра строительства и ЖКХ России Максим Егоров.

"Нарушения в основном связаны с человеческим фактором. Либо люди заделывают вентиляционные каналы, чтобы холод не уходил или ради дизайна. Некоторые шкафы на эти ходы вешают <...> В некоторых случаях было выявлено отсутствие договоров по внутриквартирному и внутридомовому обследованию. Это, по большому счету, недосмотр всех сторон. Я не буду винить управляющие компании, я не буду винить ресурсоснабжающие организации, я не буду винить органы надзора. Совокупность многих различных факторов. В первую очередь, я считаю, важно участие самих граждан, собственников помещений. Нужно следить за тем, что у тебя есть, формировать культуру потребления ресурсов",- сказал Егоров.