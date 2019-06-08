Человеческий фактор стал основной причиной нарушений газовой безопасности в России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Проверки газифицированных жилых домов в регионах показали, что основной причиной нарушений требований безопасности стал человеческий фактор. Об этом в интервью ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме заявил заместитель министра строительства и ЖКХ России Максим Егоров.
"Нарушения в основном связаны с человеческим фактором. Либо люди заделывают вентиляционные каналы, чтобы холод не уходил или ради дизайна. Некоторые шкафы на эти ходы вешают <...> В некоторых случаях было выявлено отсутствие договоров по внутриквартирному и внутридомовому обследованию. Это, по большому счету, недосмотр всех сторон. Я не буду винить управляющие компании, я не буду винить ресурсоснабжающие организации, я не буду винить органы надзора. Совокупность многих различных факторов. В первую очередь, я считаю, важно участие самих граждан, собственников помещений. Нужно следить за тем, что у тебя есть, формировать культуру потребления ресурсов",- сказал Егоров.
Он отметил, что с начала года было проверено около 60% газифицированных домов.
"Сейчас вице-премьер Виталий Мутко дал дополнительное поручение, и органам государственно-жилищного надзора мы тоже это поручение транслировали. Надо все проверить, понять, что было сделано управляющими компаниями, газоснабжающими организациями, самими жителями, чтобы устранить те нарушения, которые были",- отметил заместитель министра.
Тема газовой безопасности оказалась в центре федеральной повестки после ЧП в ряде регионов России. В Шахтах Ростовской области в результате взрыва бытового газа 14 января 2019 года погибли пять человек. В Магнитогорске Челябинской области 31 декабря 2018 года обрушился подъезд многоквартирного дома, погибли 39 человек, приоритетной версией случившегося также считается взрыв бытового газа.
О форуме
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.