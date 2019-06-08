Тува подала заявку в Минприроды России на рекультивацию кобальтовых отходов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Тувинские власти подали в Минприроды России заявку на рекультивацию отходов "Тувакобальт", оставшихся с советских времен и содержащих тысячи тонн токсических и тяжелых металлов. Об этом сообщил в субботу ТАСС глава республики Шолбан Кара-оол в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Тувакобальт" был закрыт по решению Министерства цветной металлургии СССР в 1991 году. При этом не было предпринято никаких мер для нейтрализации экологических угроз, исходящих от захоронений отходов. Как сообщалось ранее, шламы, общий объем которых составляет более 1,5 млн куб. м, стали источником загрязнения прилегающей местности, в том числе сел Сайлыг и Хову-Аксы, где проживают более 5 тыс. человек.

"Тува подала заявку в Минприроды России на рекультивацию отходов "Тувакобальта". Нужно около 180 млн рублей, чтобы "замуровать" эти отходы", - сказал Кара-оол.

Сейчас кобальтовые отходы хранятся в застеленном и укрытом специальной пленкой котловане. Ученые утверждают, что такой тип хранилища не гарантирует герметичности. Под угрозой загрязнения река Элегест, приток Енисея. Проект предусматривает герметизацию отходов сверху, отвод дождевой и талой воды. По сути, речь идет об их консервации до того времени, когда появятся условия и возможности для переработки.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.