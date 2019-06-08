Глава Ростовской области поддерживает идею установки памятника Быстрицкой в регионе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Губернатор Ростовской области Василий Голубев поддерживает идею установки памятника актрисе Элине Быстрицкой, которая исполнила роль Аксиньи в фильме Сергея Герасимова "Тихий Дон" по одноименному роману Михаила Шолохова. Об этом глава региона сообщил в интервью ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Быстрицкая умерла в Москве 26 апреля 2019 года на 92-м году жизни. Тогда идею установки памятника предложили донские казаки.

"Если это [установка памятника] желание людей, то я это поддержу. Каменский район - это место, где снимался фильм, как один из вариантов [места для памятника]. Наверное, это могут быть и шолоховские места, Вешенская [станица, в которой Михаил Шолохов жил в 1930-е гг. и работал над третьей книгой "Тихого Дона"]. Из этого придется выбирать, дальше должны работать специалисты", - сказал Голубев.

Он отметил, что в последний раз виделся с Быстрицкой в Малом театре, когда вручал ей орден "За заслуги перед Ростовской областью". "Она мне тогда сказала, что очень хочет побывать в Ростовской области, в месте, где она когда-то снималась. Я ей передал привет от тех, кто был детьми в фильме, они на тот момент были живы, здоровы", - рассказал Голубев.

Народная артистка СССР Элина Быстрицкая родилась 4 апреля 1928 года в Киеве, окончила Киевский государственный институт театрального искусства имени Карпенко-Карого. Снялась в таких фильмах, как "В мирные дни", "Неоконченная повесть", "Добровольцы". В 1957-1958 гг. сыграла роль Аксиньи в киноэпопее "Тихий Дон". Состояла в труппе Государственного академического Малого театра, где играла в спектаклях "Веер леди Уиндермир", "Бешенные деньги", "Волки и овцы", "Дачники", "Старик", "Маскарад", "Иванов", "Горе от ума" и др.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.