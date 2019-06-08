Информационные туристические центры будут созданы в 2019 году во всех регионах СКФО

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Информационные туристические центры будут созданы до конца года в каждом из семи регионов Северо-Кавказского федерального округа (СКФО). Об этом сообщил в интервью на стенде ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) министр РФ по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев.

"Уже в этом году мы создадим информационные центры туристические - их будет семь - по числу субъектов, и эти информационные центры уже начнут работать", - сказал он.

Министр пояснил, что планируется сделать эти центры, где туристы смогут получить всю необходимую им информацию и получить помощь с составлением маршрута, "современными, компактными и эффективными". Он пояснил, что проведением этой работы будет заниматься фонд "Посети Кавказ", получивший на 2019 год субсидию в размере 270 млн рублей.

Чеботарев также отметил, что ежегодно туристический поток на Северный Кавказа растет примерно на 20%. "Сейчас 1,5 млн туристов посещает Северный Кавказ, это если считать по местам коллективного размещения. Мы взяли на себя обязательства увеличить до 2024 года в три раза объем туристов, чтобы объем туристов официальный был порядка 4,5 млн в год", - добавил министр.

Фонд "Посети Кавказ" был создан в 2013 году и занимается поддержкой и продвижением культурно-просветительских, образовательных, научно-исследовательских проектов в регионе. Фонд выступил организатором серии бизнес-сессий "Инвестируй в Кавказ" в 2017 году, проводит медиафестивали, экспертные конференции и форумы, выступает партнером регионов СКФО в продвижении туристического потенциала. С 2019 года ему переданы полномочия по поддержке инвестиционных проектов в сфере туризма.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.