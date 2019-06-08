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В Канаде умерла самая старая жительница страны

Эллен Гибб было 114 лет

ОТТАВА, 8 июня. /ТАСС/. Самая старая жительница Канады Эллен Гибб умерла на этой неделе на 115-м году жизни в доме престарелых города Норт-Бэй (провинция Онтарио). Об этом в пятницу сообщил телеканал CTV.

"Как считает ее семья, Эллен прожила столь длинную жизнь благодаря хорошей генетике, диете, регулярным прогулкам на свежем воздухе, любви к семье и щедрости к окружающим, - говорится в ее некрологе. - У нее был острый ум, несмотря на возникшие с годами проблемы со слухом и мобильностью. До конца своих дней она оставалась неунывающим, жизнерадостным и позитивным человеком". Отмечается, что женщина не страдала хроническими заболеваниями и с 1939 года, когда она родила вторую дочь, была лишь один раз в больнице.

Долгожительница родилась 25 апреля 1905 года в Виннипеге (провинция Манитоба), у нее также было пять братьев и сестер, которые умерли, прожив более 90 лет каждый. Ее муж Дэйв Гибб умер в 1968 году после 40 лет совместной жизни со своей супругой. У пары было две дочери, одна из которых уже умерла. У Эллен Гибб, которую друзья и родные называли Долли, осталась дочь, девять внуков, 22 правнука и 12 праправнуков.

С 2016 года Эллен Гибб считалась самой старой жительницей Канады и Северной Америки.

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