В Канаде умерла самая старая жительница страны

ОТТАВА, 8 июня. /ТАСС/. Самая старая жительница Канады Эллен Гибб умерла на этой неделе на 115-м году жизни в доме престарелых города Норт-Бэй (провинция Онтарио). Об этом в пятницу сообщил телеканал CTV.

"Как считает ее семья, Эллен прожила столь длинную жизнь благодаря хорошей генетике, диете, регулярным прогулкам на свежем воздухе, любви к семье и щедрости к окружающим, - говорится в ее некрологе. - У нее был острый ум, несмотря на возникшие с годами проблемы со слухом и мобильностью. До конца своих дней она оставалась неунывающим, жизнерадостным и позитивным человеком". Отмечается, что женщина не страдала хроническими заболеваниями и с 1939 года, когда она родила вторую дочь, была лишь один раз в больнице.