Ректор МГИМО: "Трианонский диалог" направит лидерам инициативу об отмене виз для молодежи

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Участники российско-французского форума гражданских обществ "Трианонский диалог" выступают за отмену виз для молодежи, предложения будут направлены руководству двух стран. Об этом в интервью ТАСС сообщил сопредседатель форума, ректор МГИМО МИД РФ академик Анатолий Торкунов на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"В рамках дискуссии "Трианонского диалога" [в рамках ПМЭФ] среди выступающих не раз прозвучала идея об актуальности и целесообразности отмены виз, потому что наличие виз сдерживает обмены, в том числе молодежи, - сказал Торкунов. - Естественно, что мы данные идеи транслируем руководству. Иногда это передается через помощников лидеров".

"Конечно, главы государств обо всех наших мероприятиях знают, - уверен сопредседатель форума. - Недавно президент России Владимир Путин на встрече с представителями французского бизнеса начал беседу с того, что рассказал о деятельности "Трианонского диалога". Так что руководители интересуются".

По его словам, между Москвой и Парижем идет активный политический и экономический диалог. "Наша цель состоит в том, чтобы существенно расширить общественный диалог, взаимопонимание, знания друг о друге, - подчеркнул ректор МГИМО. - Безусловно, это имеет аккумулятивный эффект: когда накапливается большое количество личных связей, дружеских отношений в самых разных сферах, это, несомненно, сказывается и на политических отношениях".

"Гуманитарная площадка очень важна для политических и экономических отношений, чтобы урегулировать проблемы, кажущиеся мало разрешимыми в ближайшей перспективе", - сказал Торкунов.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.