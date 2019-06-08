К пожароопасному сезону в России готовы 94% населенных пунктов

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Более 90% населенных пунктов, расположенных в зоне угрозы лесных пожаров, готовы к пожароопасному сезону. Об этом ТАСС в кулуарах салона "Комплексная безопасность - 2019" сообщил директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев.

"94% населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров, готовы к лесопожарному сезону и обеспечивают выполнение нормативов. Но нет панацеи от штормовых пожаров", - сказал он.

Представитель МЧС считает, что должен быть усилен надзор за своевременным введением особого противопожарного режима и ограничительных мер на территории лесных участков.

МЧС России для повышения уровня защиты населенных пунктов от природных пожаров разработало законопроект, вводящий определение "ландшафтный пожар", а также предусматривающий внеплановые проверки населенных пунктов в период действия особого противопожарного режима. Кроме того, совместно с Минфином прорабатывается механизм, согласно которому 50% штрафов за нарушения требований пожарной безопасности будут направляться в бюджеты муниципальных образований, чтобы глава муниципального образования мог из этих средств осуществлять противопожарное обустройство территорий. "Соответствующие законодательные инициативы находятся на согласовании", - заключил Еникеев.