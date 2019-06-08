МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил социальных работников с профессиональным праздником, отметив их умение сопереживать людям и оказывать реальную помощь тем, кто в этом нуждается. Текст телеграммы размещен в субботу на сайте правительства РФ.

"Социальный работник - тот, кто ежедневно берет на себя чужие заботы и проблемы, умеет сопереживать и оказывать реальную помощь. Ухаживая за пожилыми людьми, инвалидами, поддерживая семьи с детьми, вы дарите им тепло и внимание, вселяете в их сердца надежду и уверенность", - говорится в телеграмме.

Медведев отметил, что этот праздник объединяет "неравнодушных, отзывчивых, милосердных людей, которые видят свое призвание в помощи тем, кто в ней остро нуждается". По его словам, высшая степень профессионализма соцработников заключается в том, чтобы не просто выполнять свои обязанности, но и вкладывать душу в крайне непростой и благородный труд.

Премьер добавил, что в деятельности соцработника есть немало тонкостей. Специалистам необходимо иметь медицинские, юридические знания, навыки психолога и педагога, сохранять терпение в самых сложных ситуациях. "А главное - оставаться внимательным к каждому человеку, которому так необходимо ваше участие. И вы с этим отлично справляетесь", - подчеркнул он.

Президент России Владимир Путин 27 октября 2000 года подписал указ об установлении 8 июня Дня социального работника. Эта дата связана с историей возникновения социальной работы в России. В этот день 8 июня 1701 года Петр Первый издал указ "Об определении в домовых Святейшего Патриархата богадельни нищих, больных и престарелых", положивший начало созданию государственной системы социальной защиты. Согласно указу, "для 10 человек больных - в богадельне должен быть один здоровый, который бы за теми больными ходил и всякое им вспоможение чинил".

По данным Росстата, на начало 2019 года в организациях образования, здравоохранения и соцобслуживания трудятся 120 765 социальных работников. По словам вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, на конец 2018 года в России действовало 143 тыс. социально ориентированных негосударственных некоммерческих организаций (СО НКО) со средней численностью работников в 630 тыс. человек.