Минздрав зарегистрировал первый российский биоаналог препарата для лечения муковисцидоза

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Минздрав РФ зарегистрировал первый в мире биоаналог препарата дорназа альфа для терапии муковисцидоза - тигераза. Разработка была представлена на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщил в субботу ТАСС гендиректор фармацевтической компании-разработчика "Генериум" Дмитрий Кудлай.

"Согласно государственному реестру лекарственных средств, Минздрав РФ зарегистрировал биоаналог дорназы альфа - тигераза, разработанный биотехнологической компанией "Генериум", который позволит улучшить качество жизни пациентов с муковисцидозом, а также снизить стоимость терапии. Это единственный биоаналог препарата дорназа альфа", - сказал он, уточнив, что разница в цене российского аналога и швейцарского оригинала "Пульмозим" будет в пределах 10%.

Дорназа альфа является базовым муколитическим препаратом, который применяется при терапии муковисцидоза. Пациенты получают ингаляции сразу после постановки диагноза каждый день пожизненно. Ингаляции с дорназой альфа сокращают смертность больных муковисцидозом на 15%. Все пациенты с муковисцидозом в России обеспечиваются препаратом дорназа альфа за счет государства.

По словам Кудлая, исследования препарата проводились в 15 клинических центрах России в полном соответствии с международными требованиями и показали, что российская разработка по эффективности и безопасности аналогична оригинальному препарату. Все стадии производства препарата, включая производство субстанции, налажены на производственной площадке "Генериума" во Владимирской области. Производители препарата планируют участвовать в конкурсах госзакупки уже в текущем году.

Муковисцидоз - самое распространенное среди известных наследственных заболеваний, резко сокращающее без адекватного лечения продолжительность и качество жизни пациентов. Во всем мире этим недугом страдают более 44 тыс. человек. В России муковисцидоз диагностируется приблизительно у одного из 9 тыс. новорожденных детей. По официальным данным 2017 года, в РФ зарегистрировано около 3 тыс. больных муковисцидозом.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.