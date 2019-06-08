САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Первая в России всесезонная горнолыжная трасса может быть создана на курорте "Ведучи" в Чеченской Республике, сообщил в интервью ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) гендиректор управляющей особой экономической зоной (ОЭЗ) Северного Кавказа компании "Курорты Северного Кавказа" (КСК) Хасан Тимижев.

"В этом году на курорте "Ведучи" завершаются две трассы - одна профессиональная велотрасса и одна любительская велотрасса сейчас будут запускаться в ближайшее время. Сделали летний тюбинг, то есть можно на "ватрушке" покататься уже сейчас, и мы хотим пойти чуть дальше, - сроки конкретные называть не буду, - но мы хотим сделать первую в России качественную, хорошего уровня всесезонную горнолыжную трассу, чтобы человек мог приехать летом и встать на лыжи", - сказал он, пояснив, что искусственная всесезонная трасса будет иметь специальное искусственное покрытие из полимеров.

Говоря о возможности объединения курорта "Ведучи" и территории высокогорного озера Кезеной-Ам гендиректор КСК отметил, что оно станет возможным после присвоения последней статуса ОЭЗ. "Правительство Чечни, я надеюсь, через месяц уже завершит все необходимые процедуры по подготовке документации для подачи в Министерство экономического развития России, чтобы включить территорию Кезеной-Ам в существующую в Чечне ОЭЗ", - добавил Тимижев.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.