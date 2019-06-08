КСК направила в Ростуризм предложение по организации безвизового въезда в РФ горнолыжников

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Компания "Курорты Северного Кавказа" (КСК) направила в Ростуризм предложения по созданию паспорта горнолыжника, дающего иностранцам возможность безвизового посещения в РФ горнолыжных курортов, аналогичного паспорту болельщика для посещения мероприятий чемпионата мира по футболу в России.

"Предложение по созданию паспорта горнолыжника мы направили в Ростуризм, сейчас обсуждаем в рамках рабочих групп. Помимо этого, это предложение отправлено в Минкавказ", - сообщил в субботу в интервью ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) гендиректор КСК Хасан Тимижев.

Он добавил, что на данном этапе предлагается в пилотном режиме организовать безвизовый въезд в РФ для туристов-горнолыжников из Франции, чтобы "посмотреть, насколько это эффективно работает". "Сейчас идет подготовка к заседанию Государственного совета Российской Федерации по развитию туризма и спорта, и в рамках этого Госсовета мы предлагаем также создание подобного паспорта горнолыжника рассмотреть", - пояснил Тимижев.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.