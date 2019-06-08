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На вооружении МЧС появился комплекс БАС, который может принудительно сажать беспилотники

Отмечается, что с помощью переносного комплекса подавления специалисты могут осуществить принудительную посадку любого беспилотного воздушного судна

НОГИНСК /Московская область/, 8 июня. /ТАСС/. МЧС России продемонстрировало на учениях на полигоне Ногинского спасательного центра работу переносного комплекса подавления БАС, который пресекает несанкционированное использование дронов в зоне ЧС, передает корреспондент ТАСС.

Пресечение несанкционированного применения посторонними лицами беспилотных воздушных судов в личных интересах с проведением съемки с воздуха в зоне ЧС и последующим выкладыванием видеороликов в интернете является сейчас актуальным и проблемным вопросом. С использованием переносного комплекса подавления БАС специалисты МЧС России могут осуществить принудительную посадку любого беспилотного воздушного судна.

"С целью пресечения несанкционированных полетов беспилотных воздушных судов в зоне ЧС, где работает пилотируемая авиация, специалистами МЧС по плану учения демонстрируются возможности переносного комплекса подавления БАС, который позволяет осуществить принудительную посадку беспилотного воздушного судна", - сообщили во время показательных учений.

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