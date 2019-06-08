Губернатор Окинавы обсудил на ПМЭФ сотрудничество с Россией в сфере медицинского туризма

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Возможности сотрудничества в сфере медицинского туризма стали темой бесед губернатора Окинавы Дэнни Тамаки с представителями властей российских регионов в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Об этом сам губернатор рассказал в субботу ТАСС.

"Помимо участия, собственно, в форуме мы встречались с представителями администрации Санкт-Петербурга, с комитетом внешних связей, в также с представителями нескольких других областей, - сказал Тамаки. - Префектура Окинава является центром туризма, поэтому на нашей встрече переговоры были посвящены тому, каким образом можно привлечь туристов. Каким образом развивать контакты в области туризма, экономики и культуры и обмениваться связанной с этим информацией".

"Обсуждали предложения, полученные с российской стороны, возможности развивать медицинский туризм. То есть использовать возможности передовых медицинских технологий, которые есть на Окинаве", - обратил внимание губернатор.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.