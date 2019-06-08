Международная поисковая экспедиция РВИО открылась в Тверской области

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Международная военно-историческая поисковая экспедиция "Ржев. Калининский фронт" открылась в субботу в Ржевском районе Тверской области. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Российского военно-исторического общества (РВИО), в ней примут участие более 500 поисковиков из России, стран ближнего и дальнего зарубежья.

"Она [экспедиция] организована Российским военно-историческим обществом совместно с правительством региона при поддержке Министерства культуры России и Министерства обороны России. В течение двух недель поисковикам предстоит обследовать места кровопролитных боев 1942-1943 годов", - говорится в сообщении.

В этом году в экспедиции примут участие более 500 поисковиков из России, Германии, Казахстана, Литвы и Латвии. При формировании состава осуществлялся конкурсный отбор, всего организаторы рассмотрели около 800 заявок. Полевой лагерь расположился вблизи будущего Мемориала советскому солдату. Именно здесь будут увековечены имена погибших под Ржевом красноармейцев, в том числе, и установленные в ходе поисковых экспедиций.

"Целью события является сохранение и приумножение памяти о подвиге советских воинов на Ржевской земле в годы Великой Отечественной войны. Полученная при этом поддержка президента, вне всякого сомнения, нас вдохновляет. Каждый год Российское военно-историческое общество совместно с министерством обороны проводят масштабные экспедиции, чтобы благодаря результатам поисковой и архивной работы восстановить историческую справедливость в отношении участников кровопролитных боев под Ржевом", - сказал в ходе церемонии открытия советник председателя РВИО Ростислав Мединский.

В 2019 году под эгидой Российского военно-исторического общества прошли 10 поисковых экспедиций по местам боев Великой Отечественной войны. На территории девяти регионов страны обнаружены останки 1039 военнослужащих Красной армии. На сегодняшний день стали известны 99 имен солдат и офицеров, родственники семи из них найдены. За три года в международной поисковой экспедиции "Ржев. Калининский фронт" приняли участие 1740 поисковиков. Подняты останки 1096 павших воинов, установлены имена 82 защитников Отечества.