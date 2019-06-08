Матовников: основы для работы вербовщиков террорганизаций на Северном Кавказе нет

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Основы для работы вербовщиков террористических организаций на Северном Кавказе нет, как и пособнической базы. Об этом сообщил в интервью ТАСС на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) полномочный представитель президента в Северо-Кавказском федеральном округе Александр Матовников.

Ранее в докладе генпрокурора РФ Юрия Чайки Совету Федерации сообщалось, что количество преступлений террористического характера на Северном Кавказе сократилось в прошлом году почти на 30% - с 1 тыс. 146 в 2017 году до 840 в 2018 году.

"Основы для работы вербовщиков с точки зрения, которая была 10 лет назад, нет абсолютно, нет ни пособнической базы, бандподполье вообще уничтожено по большому счету. Не вижу кризиса и угроз в этом плане, но под лежачий камень вода не течет, и мы в этом направлении работаем", - сказал Матовников.

По словам полпреда, профилактическую работу, помимо властей, в регионе проводят религиозные и общественные организации. "Мы многое делаем по раскрытию Кавказа как благоприятной территории для отдыха, активных мероприятий, где вкусная еда, много истории. Молодежь понимает это видение, единственный кризисный момент, который существует для молодежи, - безработица. Мы стараемся сейчас двигаться вперед, создавать рабочие места", - пояснил Матовников.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.