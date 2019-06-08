Полпред в СФО заявил, что Хакасия рискует не подготовиться к отопительному сезону

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Хакасия рискует не в полной мере подготовиться к отопительному сезону 2019-2020 годов из-за недостаточного количества средств, заложенных на эти цели в бюджете. Об этом сообщил в интервью ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.

В республике ранее сложилась кризисная ситуация в сфере жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ). Просроченная дебиторская задолженность предприятий ЖКХ перед МРСК Сибири за электроэнергию составляет 550 млн рублей. В апреле компания планировала ввести ограничения электроснабжения коммунальных предприятий, но после вмешательства Меняйло отказалась от этого. По данным республиканского правительства, основная доля долгов приходится на предприятия, находящиеся в банкротстве.

"С таким подходом, конечно, есть [риск срыва подготовки к зиме]. Если в бюджете [республики] было необходимо 500 или 600 млн рублей на ЖКХ и на подготовку, а там запланировано 300 млн рублей, то это заведомо дефицит, и заведомо мероприятия плана будут не выполнены или будут выполнены не в полном объеме", - отменил полпред.

По словам Меняйло, в регионе действует экономически необоснованные тарифы, и предприятия ЖКХ получают выпадающие доходы. Также он привел в пример второй город в регионе - Черногорск, в котором население платит по трем разным тарифам. "Надо актуализировать схему теплоснабжения, надо выравнивать тарифы", - подчеркнул Меняйло.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.