Сын Бари Алибасова рассказал о состоянии отца

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Состояние продюсера Бари Алибасова по-прежнему оценивается как стабильно тяжелое, есть динамика как положительная, так и отрицательная. Об этом сообщил ТАСС его сын Бари Алибасов - младший.

"Есть две новости - хорошая и плохая. Хорошая - врачам удалось справиться с ожогами желудка, плохая - ухудшение в кишечнике. Ситуация очень сложная. Он в медикаментозном сне, надо ждать два дня. Врачи делают все возможное, чтобы отец жил", - сказал собеседник ТАСС.

Помощник продюсера Сергей Моцарь 4 июня сообщил ТАСС, что Алибасов случайно выпил химикаты, приняв их за воду, из-за чего ему понадобилась помощь врачей. У музыканта диагностированы ожоги пищевода, желудка и дыхательных путей, он находится в отделении токсикореанимации Научно-исследовательского института скорой помощи им. Н. В. Склифосовского.

Бари Алибасов - советский и российский музыкант, композитор, заслуженный артист России. Он создал группы "Интеграл" и "На-На". 6 июня ему исполнилось 72 года.