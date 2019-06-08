Эксперт: более 40% мальчиков 11 лет в регионах России имеют ожирение

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Более 40% мальчиков 11 лет в разных регионах России имеют повышенную массу тела или ожирение. Такие данные в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в субботу привела главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Минздрава, председатель исполкома Союза педиатров России Лейла Намазова-Баранова.

"Мы провели обследование детей в разных регионах России и обнаружили, что среди 11-летних мальчиков более 40% имеют повышенную массу тела или ожирение", - сказала Намазова-Баранова на сессии "Демография как фактор глобальной политики: современные тенденции". По ее словам, "Россия вступила в эпидемию ожирения".

Другой важной проблемой детского здоровья эксперт назвала анемию - уменьшение концентрации гемоглобина в крови. "Более 40% девочек в отдельных регионах имеют тяжелую анемию. Они не смогут нормально выносить ребенка", - сказала эксперт, добавив, что профессиональному сообществу и государству следует обратить точечное внимание на эти проблемы.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.