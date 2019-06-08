Первый строящийся в России морской лайнер планируют передать заказчику в июне 2020 года

АСТРАХАНЬ, 8 июня. /ТАСС/. Первый в России морской круизный лайнер "Петр Великий", который строится на судостроительном заводе "Лотос" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) в Астраханской области, планируется передать заказчику в июне 2020 года, сообщил в субботу журналистам временно исполняющий обязанности губернатора региона Игорь Бабушкин.

Круизное судно (проекта PV300VD) вместимостью 300 пассажиров заложили на астраханском судостроительном заводе "Лотос" в августе 2016 года, старт его строительству дал президент России Владимир Путин. Четырехпалубный лайнер будет соответствовать пятизвездочному отелю: на его борту будут располагаться рестораны, тренажерные залы, спа-салоны, сауны. Ранее сообщалось, что ОСК планирует подготовить круизный лайнер к навигации 2019 года, однако из-за некоторых причин произошло отставание от графика. Круизное судно уже спустили на воду для достройки и внутренней отделки помещений.

"Мы посмотрели уникальное судно, это первый такой заказ за 60 лет. С советских времен такие суда у нас не строились. Потрясающий должен быть окончательный вид у этого судна, оно должно быть готово в июне следующего года", - сказал Бабушкин после осмотра круизного лайнера.

Как уточнил ТАСС генеральный директор судозавода "Лотос" Рустам Халитов, все необходимое для достройки лайнера оборудование уже на 90% загружено на судно. Фактически судостроителям осталось завершить трубомонтажные и электромонтажные работы, а также отделку. Ходовые испытания лайнера намечены на май 2020 года. В свою очередь, Бабушкин отметил, что намерен провести переговоры с ОСК, чтобы завод, который является одним из крупнейших предприятий в Южном федеральном округе, и в будущем был обеспечен заказами.

Президент РФ Владимир Путин 5 июня принял отставку врио губернатора Астраханской области Сергея Морозова, назначив временно исполняющим обязанности главы региона Игоря Бабушкина. В пятницу, 7 июня Бабушкин подал документы в областную избирательную комиссию для выдвижения на пост главы региона в качестве самовыдвиженца.