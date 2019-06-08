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Советник президента Кобяков сообщил, что лично изучит дело журналиста Голунова

По его словам, за обман и за подтасовку фактов есть статья, "те, кто это делает, за это ответит"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Советник президента РФ Антон Кобяков заявил, что лично изучит дело журналиста "Медузы" Ивана Голунова, и выразил уверенность, что за ситуацией будет обеспечен надлежащий надзор. Такое мнение он высказал журналистам на итоговой пресс-конференции ПМЭФ-2019.

"За обман и за подтасовку фактов есть статья, те, кто это делает, за это ответит. У нас есть разделение профессиональной ответственности, я перед вами отвечаю за итоги ПМЭФ, все то, о чем вы рассказали, изучу лично. Уверен, что [пресс-секретарь президента РФ] Дмитрий Песков и [генеральный прокурор] Юрий Чайка тщательно обеспечат надзор за происходящим и выполнят свои функции. У нас существует презумпция невиновности. Посмотрим, проверим, изучим. Вернемся к словам президента, который сказал, что каждый должен заниматься своим делом и отвечать за это", - сказал он.

Теги
Чайка, Юрий ЯковлевичРоссияПесков, Дмитрий СергеевичКобяков, Антон АнатольевичПМЭФ-2019Дело против журналиста Ивана Голунова
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