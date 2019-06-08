В России начался полуфинал конкурса для IT-специалистов "Цифровой прорыв"

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Полуфинал конкурса для программистов и дизайнеров и других IT-специалистов "Цифровой прорыв" начался в субботу в пяти регионах России. Об этом сообщила журналистам в субботу пресс-служба автономной некоммерческой организации "Россия - страна возможностей".

"В Санкт-Петербурге стартовал региональный этап крупнейшего всероссийского конкурса "Цифровой прорыв". Также полуфинал начался еще в четырех городах: Ростове-на-Дону, Владивостоке, Воронеже и Томске", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, этот этап пройдет в формате так называемого хакатона, который будет длится 36 часов. За это время "несколько сотен участников будут работать над прототипами цифровых продуктов в пяти номинациях - "Здравоохранение", "Образование и наука", "Государственное управление", "Транспорт и логистика", а также "ЖКХ и городская среда". Лучшие специалисты попадут в финал, который состоится в сентябре.

Конкурс "Цифровой прорыв", который входит в линейку платформы "Россия - страна возможностей", стартовал 3 апреля. Заявки на участие подали более 66 тыс. человек. Главная цель проекта - найти новые кадры для цифровой экономики по всей России.

По результатам конкурса участники смогут запустить свой бизнес, получить работу в ведущих компаниях страны или выиграть для своей команды 500 тыс. рублей. Кроме того, у конкурсантов будет возможность пройти обучение по специальным образовательным программам в мастерской управления "Сенеж".

Платформа "Россия - страна возможностей" была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ Владимира Путина. Она объединяет различные образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. АНО "Россия - страна возможностей" была создана в мае 2018 года для развития одноименной платформы.