Решение о введении в школах уроков семейных ценностей могут принять во II квартале

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Решение о механизме введения в российских школах уроков семейных ценностей должно быть принято профильным министерством до конца II квартала 2019 года, сообщила в субботу уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова на Петербургском международном экономическом форуме.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе Кузнецовой, ожидается, что решение о вводе в программу таких уроков примет Министерство просвещения.

"В этом году, в этом квартале, должно быть принятие решения, каким образом будет исполнен один из пунктов Десятилетия детства. <...> Так вот, уроки семейных ценностей должны быть введены во всех образовательных учреждениях. Это я считаю важной темой", - сказала Кузнецова, напомнив, что в России идет Десятилетие детства, принятое указом президента РФ.

По ее словам, повышения рождаемости невозможно добиться исключительно повышением пособий для матерей, развитием различных услуг и созданием необходимой инфраструктуры.

По словам детского омбудсмена, в некоторых регионах России фиксируется значительный коэффициент рождаемости, несмотря на невысокий уровень развития медицины и перинатальных центров.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.