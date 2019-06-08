Цифровые сервисы и тренажеры будут доступны школам с сентября 2019 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Электронный сервис "Виртуальный класс" и цифровые тренажеры, составляющие индивидуальную программу учащихся, будут доступны российским школам с сентября 2019 года, сообщила в субботу директор по цифровым коммуникациям корпорации "Российский учебник" Екатерина Латыпова на площадке Петербургского международного экономического форума.

"Это наше настоящее, которое мы готовим и предлагаем школам уже с сентября этого года, в новый учебный год. Это открывает нам новые горизонты в развитии нашей среды взаимодействия и образовательной среды", - сказала она.

Латыпова показала сервис-тренажер, который представляет собой систему тренировочных заданий, по итогам выполнения которых формируется индивидуальная учебная программа ребенка с учетом рекомендуемого для изучения контента либо включения недостаточно изученных ранее тем. Такой сервис, по задумке разработчиков, должен упростить работу учителя, который сможет оценивать усвоение материала детьми на основании цифровых данных. Кроме того, разработан сервис "Виртуальный класс", с помощью которого можно создать сетевую структуру взаимодействия между учениками и педагогом.

Она также напомнила о том, что нацпроектом "Образование" предусмотрена реализация федерального проекта "Цифровая школа", который направлен на развитие цифровизации.

Корпорация "Российский учебник" объединяет издательства учебной литературы "Дрофа", "Вентана-граф", "Астрель" и цифровую образовательную среду LECTA.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.