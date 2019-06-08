Ярославское СУ СК проверит информацию о разливе бензина на Волге вблизи детского лагеря

ТАСС, 8 июня. Следственное управление Следственного комитета РФ по Ярославской области проводит доследственную проверку по сообщениям о разливе бензина на Волге вблизи детского лагеря. Об этом в субботу сообщается на официальном сайте ведомства.

"В СМИ появились сообщения о том, что в Некрасовском районе береговая линия и вода в реке Волга покрыта бензиновой пленкой. Из публикаций также следует, что недалеко от места разлива расположен туристический школьный лагерь. По сообщениям СМИ следственными органами СК России по Ярославской области незамедлительно организована доследственная проверка", - говорится в сообщении.

Свою проверку проводит и региональный департамент охраны окружающей среды и природопользования. Директор департамента Дмитрий Пеньков пояснил, что Волга находится в зоне федерального экологического надзора и материалы будут направлены в ярославское управление Росприроднадзора и природоохранной прокуратуры Ярославской области.