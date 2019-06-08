Рособрнадзор представил первые итоги ЕГЭ

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Первые результаты прошедших Единых государственных экзаменов (ЕГЭ) в 2019 году говорят об объективности, они не демонстрируют никаких аномалий. Об этом сообщила в субботу пресс-служба Рособрнадзора.

"Результаты ЕГЭ по литературе, географии и базовой математике в 2019 году в целом остались на уровне прошлогодних, а результаты по профильной математике улучшились. В целом результаты первых экзаменов не демонстрируют никаких аномалий, они закономерны и подтверждают прозрачность и объективность ЕГЭ", - говорится в сообщении.

ЕГЭ по математике

Отмечается, что примерно на 5 тыс. человек сократилось в сравнении с прошлым годом число участников ЕГЭ по базовой математике, не сумевших преодолеть минимальный балл. "Это показывает успешность перестройки образовательных программ с учетом потребностей разных групп школьников и освоение абсолютным большинством выпускников школ базовых математических знаний, необходимых в практической жизни", - отметили в ведомстве.

Также на результатах сказалась реализация Рособрнадзором проекта "Я сдам ЕГЭ", призванного помочь школьникам из регионов, где фиксировались низкие результаты итоговой аттестации, успешно подготовиться и сдать госэкзамены.

"Результаты профильного экзамена демонстрируют первые итоги реализации комплекса мер, проводимых Рособрнадзором совместно с регионами по повышению качества образования. Больше, чем в 2018 году, участников экзамена показали высокий результат (81-100 баллов): их количество превысило 25 тыс. человек, что создает для вузов хорошую базу абитуриентов по математическим, естественнонаучным и IT-специальностям. Важно, что в отличие от прошлых лет в 2019 году стобалльные результаты показали обучающиеся из 69 субъектов РФ" - уточнили в пресс-службе.

По словам руководителя Рособрнадзора Серегей Кравцова, на результатах экзамена начинает сказываться трехлетняя работа ведомства по использованию результатов проводимых оценочных процедур.

"Итоги экзаменов подтверждают ключевую роль объективной оценки в развитии системы и повышении качества образования. Результаты демонстрируют реальное положение дел, и такая прозрачная оценка будет только стимулировать дальнейшее положительное развитие. Уже сейчас сделано немало. Важный шаг - внедрение Всероссийских проверочных работ (ВПР), Национальных исследований качества образования (НИКО) и других процедур, которые позволяют нам не только видеть проблему или недоработки, но и дают максимальную информацию для методической работы, как со школами в целом, так и персонально с учащимися", - приводит пресс-служба слова Кравцова.

Кроме того, по предварительным данным, средний тестовый балл участников ЕГЭ по математике профильного уровня вырос на 6 баллов по сравнению с 2018 годом, что отражает рост популярности среди абитуриентов естественнонаучных и инженерных специальностей.

География и литература

Результаты экзаменов по географии и литературе незначительно выросли по сравнению с прошлым годом. Экзамен по географии сдавали около 17 тыс. участников. Порядка 6% из них не смогли преодолеть минимальный порог.

ЕГЭ по литературе сдавали около 44 тыс. человек, что на 1,5 тыс. больше, чем в прошлом году. Около 4% участников показали результат ниже минимального, а около 60% - хороший результат в диапазоне 61-100 баллов.

Основной период ЕГЭ 2019 года проходит с 27 мая по 1 июля. Для участия в нем зарегистрировано почти 750 тыс. человек, из них 662 тыс. - выпускники 2019 года.