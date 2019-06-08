Замглавы Минздрава: эндокринологи не видят противопоказаний к йодированию соли

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Специалисты в области эндокринологии отмечают отсутствие противопоказаний у населения к йодированной соли. Не существует таких заболеваний, при которых то количество йода, которое содержится в йодированной соли, может быть противопоказано, сообщил в субботу ТАСС замминистра здравоохранения РФ Олег Салагай в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Минздрав РФ с целью профилактики йододефицитных заболеваний разработал законопроект, согласно которому в стране с 2020 года планируется всеобщее йодирование пищевой поваренной соли и применение ее в продуктах. Согласно тексту документа, предлагается обогатить пищевую соль йодатом калия, а также использовать такую соль для изготовления пищевых продуктов. Кроме того, использование йодированной соли будет обязательным при производстве хлебобулочных изделий.

"Те данные, которыми располагают российские эндокринологи, на этот счет у нас есть официально заключение российского эндокринологического научного центра (Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии Минздрава РФ): не существует таких заболеваний, при которых йодированная соль могла бы быть противопоказана. Потому что количество йода, которое содержится в соли, оно носит фармакологический характер, это не количество, которое могло бы быть соизмерено скажем с каплей йода в стакане. Вот это действительно может причинять вред, - сказал замминистра. - Поэтому на текущий момент эксперты в этой области не подтверждают наличие каких-то либо противопоказаний к йодированной соли".

При этом он добавил, что, если будут предложения по введению квот на продукты без содержания йодированной соли для групп населения, которым йод действительно противопоказан, такую инициативу можно будет рассмотреть. Салагай также отмети, что поступление в организм той дозы йода, которая попадает с йодированной солью на протяжении длительного времени, только позитивно скажется на здоровье человека. "Более того, в десятках государств йодированная соль широко используется, и это не связанно с какими-то негативными побочными явлениями для здоровья населения", - добавил он.

Салагай также пояснил, что проект закона предусматривает определение сортов соли, которые будут йодированными, а какие нет. Производство некоторых продуктов, например, не допускает использование йодированной соли, поэтому для таких категорий в документе есть исключения и разрешается использование обычной поваренной соли, отметил он. "Законопроект носит очень взвешенный и сбалансированный характер, бремя йодного дефицита в нашей стране просто колоссальное. У нас проблемами со щитовидной железой страдают сотни тысяч людей, это колоссальное медицинское бремя, социальное бремя, не только в смысле болезней, но и в смысле инвалидизации, например, в связи с развитием самых разных тяжелых заболеваний", - заключил он.

По данным Минздрава, в России йодированную соль в пищу употребляют менее 30% жителей в отличие от входящих в Евразийский экономический союз стран (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия), где введено всеобщее йодирование соли. По данным Минздрава, проблема возникновения заболеваний, связанных с дефицитом йода, в настоящее время является одной из актуальных в РФ. Ежегодно в специализированной эндокринологической помощи нуждаются более 1,5 млн взрослых и 650 тыс. детей с заболеваниями щитовидной железы. В условиях йодного дефицита возрастает риск рака щитовидной железы и регистрируются отдельные случаи йододефицитного кретинизма.

О форуме

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.