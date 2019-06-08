В Душанбе прошел театрализованный праздник по мотивам сказок Пушкина

ДУШАНБЕ, 8 июня. /Корр. ТАСС Бунафша Одинаева/. Театрализованный праздник по мотивам сказок Пушкина, организованный Российским центром науки и культуры в рамках "Пушкинской недели русского языка в Таджикистане", прошел в Душанбе в субботу. В городском детском парке собрались дети и школьники, учителя русского языка, воспитатели дошкольных учреждений и родители.

"Пушкинская неделя русского языка отмечается ежегодно не только в России, но и в Таджикистане и других странах мира. Для детей мы подготовили программу "В гостях у сказок Пушкина", где вы услышите самые известные стихи великого поэта и увидите инсценировки любимых с детства сказок", - сказал руководитель представительства Россотрудничества в Таджикистане Михаил Вождаев.

Отметив важное значение русского языка для постижения творчества Александра Сергеевича Пушкина и русской литературы вообще, Вождаев добавил, что "проводимые мероприятия в рамках Пушкинской недели показали большой интерес граждан Таджикистана, в том числе детей, к русскому языку". Поздравив детей и взрослых с 220-летием со дня рождения Пушкина, он пригласил всех желающих активно участвовать в празднике.

Сказочные образы

На сцене открытой площадки детского парка состоялась интерактивная программа, где ведущие общались с маленькими участниками. На сцене дети читали строчки из стихотворений Пушкина или стих целиком, они также участвовали в театрализованных сценках.

Перед публикой с чтением отрывков из сказок и поэтическими номерами выступили победители различных школьных конкурсов и фестивалей. Организаторы праздника вручили детям подарки и призы.