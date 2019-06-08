В Москве объявили оранжевый уровень погодной опасности

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Оранжевый уровень опасности, предпоследний по шкале, когда погодные условия могут действительно навредить человеку, объявлен в Московском регионе на ближайшие сутки. Об этом сообщается в субботу на сайте Гидрометцентра РФ.

Синоптики предупредили москвичей о возможности стихийных бедствий из-за аномально жаркой погоды со среднесуточной температурой выше климатической нормы на 7-8 градусов.

Период предупреждения будет действовать в течении 29 часов.

По данным Гидрометцентра, днем в столице и области будет до 33 градусов тепла, осадков не ожидается.