Прогулочные рейсы до строящегося международного моста открыли по реке Амур

БЛАГОВЕЩЕНСК, 8 июня. /ТАСС/. Первый прогулочный рейс на теплоходе в район строительства международного автомобильного моста через реку Амур между городами Благовещенск (РФ) и Хэйхэ (КНР) отправился в субботу от причала в областном центре, сообщила в субботу пресс-служба Министерства экономического развития и внешних связей Амурской области.

"С 8 июня у амурчан и гостей региона появилась возможность совершить путешествие в район строительства международного автомобильного моста через реку Амур между городами Благовещенск (РФ) и Хэйхэ (КНР). Первый рейс на теплоходе уже отправился от причала", - говорится в сообщении.

Экскурсионные прогулки будут проходить по субботам и воскресеньям. В район строительства моста пассажиров будет возить теплоход вместимостью 200 человек.

Строительство трансграничного автомобильного моста через реку Амур, который должен связать российский берег в районе Благовещенска и китайский в районе города Хэйхэ, началось в конце 2016 года. Общая длина моста - более 1 км. Согласно техническому заданию, после ввода в эксплуатацию по трансграничному мостовому переходу Благовещенск - Хэйхэ будут передвигаться грузовые и легковые автомобили. Поток пассажиров составит порядка 3 млн человек в год, а поток грузов - около 6 млн тонн или почти 300 тыс. автомобилей.

Торжественная стыковка двух частей автомобильного моста через реку Амур состоялась 31 мая на границе РФ и КНР. Механически мост должен быть готов к концу 2019 года, еще несколько месяцев уйдут на пусковые работы и оформление.