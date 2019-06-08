В освобождающихся медкорпусах Севастополя создадут паллиативные и гериатрические отделения

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Здания севастопольских больниц, которые в течение нескольких лет переедут в новые корпуса, планируется использовать для отделений паллиативной помощи и реабилитации пожилых людей, сообщил ТАСС губернатор Дмитрий Овсянников на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"При строительстве новых объектов произойдет перераспределение коечного фонда и загрузки действующих зданий. Мы, по сути дела, будем переводить больницы. Те корпуса, которые будут освобождаться, мы предусматриваем для создания паллиативной помощи", - сказал Овсянников.

Он уточнил, что вторым направлением, которое планируется реализовать в освобождающихся зданиях, будет реабилитация ветеранов и пенсионеров. "У нас огромное число людей этих категорий, которые живут в Севастополе и нуждаются в таком отделении", - пояснил глава города.

По данным городского департамента здравоохранения, сейчас в городе возможен паллиативный уход в стационаре для 54 человек - такие койки предусмотрены в семи больницах. В том числе в городском онкодиспансере действует хоспис, рассчитанный на 20 взрослых пациентов, в городской больнице №2 есть два места специально для паллиативного ухода за детьми.

Ранее сообщалось, что в настоящее время ведется или недавно закончено проектирование 15 медицинских учреждений. В том числе онкологического центра, инфекционной больницы и больницы скорой медицинской помощи, которые планируется построить в рамках федеральной целевой программы по развитию Крымского полуострова.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.