В Минздраве сообщили о снижении смертности мужчин трудоспособного возраста

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Смертность мужчин трудоспособного возраста в России за шесть лет снизилась примерно на 18%, сообщил в субботу замглавы Минздрава РФ Олег Салагай на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

"В целом смертность мужчин трудоспособного возраста в нашей стране с 2012 года сократилась примерно на 18%", - сказал Салагай на сессии "Демография как фактор глобальной политики: современные тенденции".

По его словам, смертность очень тесно ассоциирована с так называемыми факторами риска, среди которых: потребление алкоголя, табака, низкая физическая активность, нерациональное питание. "С 2011 года, по расчетам экспертов, потребление алкоголя сократилось примерно с 18 л до 9,3 л в 2018 году", - добавил Салагай.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.