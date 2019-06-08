Комиссия СПЧ просит ФСБ и Генпрокуратуру проверить обстоятельства задержания Голунова

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Постоянная комиссия СПЧ по свободе информации и правам журналистов просит Генпрокуратуру и ФСБ России провести проверки в связи с задержанием журналиста "Медузы" Ивана Голунова. Одновременно с этим Союз журналистов России просит главу МВД РФ Владимира Колокольцева инициировать проверку действий полиции.

"Мы глубоко обеспокоены ситуацией с задержанием и предъявлением обвинения журналисту, нашему коллеге, Ивану Голунову. Полагаем, есть все основания считать, что это связано с его журналистской деятельностью", - говорится в заявлении комиссии, опубликованном в субботу на сайте СПЧ.

Члены комиссии отмечают, что давление на журналиста, в том числе методом возбуждения "сомнительного уголовного дела", не допустимо в правовом государстве. "На сегодняшний день мы не имеем никаких резких оснований считать, что Иван Голунов причастен к тому, в чем его обвиняют. Полагаем также, что массовое задержание журналистов, которые выступили с одиночными пикетами в поддержку Ивана, невозможно в демократическом обществе", - подчеркивается в документе.

По мнению правозащитников, задержание журналиста "вызвало полное отторжение общества от правоохранительных органов", а также была "уничтожена повестка ПМЭФ [Петербургского международного экономического форума] и создан глобальный конфликт". "Просим Генеральную прокуратуру, Федеральную службу безопасности провести проверки по нашему заявлению", - указано в заявлении.

Реакция Союза журналистов России

Глава Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев сообщил ТАСС, что Союзы журналистов РФ и Москвы держат связь с центральным аппаратом МВД.

"Мы со вчерашнего утра на связи с центральным аппаратом МВД и, конечно, министр в курсе происходящего", - сказал он.

Соловьев также сообщил, что СЖР попросит главу МВД РФ Владимира Колокольцева провести проверку в отношении действий полиции.

Голунов был задержан 6 июня в Москве. Утром в субботу ему предъявили обвинение в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Позже его госпитализировали из отдела полиции в связи с плохим самочувствием.