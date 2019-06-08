Иностранные школьники в центре "Сириус" в Сочи будут учиться по действующим программам

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Первые иностранные школьники из Таиланда и Индии, которые приедут по направлению "Наука" в образовательный центр "Сириус" в Сочи в 2019 году, пройдут обучение по действующим программам. Об этом сообщила журналистам руководитель фонда "Талант и успех" Елена Шмелева в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Мы не собираемся расширять линейку профильных программ, которая у нас есть, мы точно так же оставим математику, физику, информатику, если говорить про направление "Наука". По этому направлению приедут первые [иностранные] партнеры - Таиланд и Индия, которые мы сейчас прорабатываем, а также педагоги, которые работают со школьниками по этим предметам. Преподавание будет вестись на английском языке, дети будут совместно с нашими детьми и отбираться, и учиться", - сказала Шмелева, добавив, что в качестве иностранных студентов центра уже рассматриваются другие страны, в частности есть интерес со стороны Белоруссии.

Образовательный центр "Сириус", работу которого курирует фонд "Талант и успех", открыт в июне 2015 года в Сочи на базе олимпийских объектов. Ежемесячно в центр приезжают 800 детей в возрасте от десяти до 17 лет из всех регионов России. Их сопровождают более 100 педагогов и тренеров, повышающие свою квалификацию.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.