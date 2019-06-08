Производитель оборудования для горных курортов Франции примет участие в развитии "Архыза"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Французская компания-производитель оборудования для горных курортов MND Group начнет сотрудничество с компанией "Курорты Северного Кавказа" (КСК) по развитию курорта "Архыз" в Карачаево-Черкесии. Соответствующее соглашение подписано на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщила в субботу пресс-служба КСК.

Сотрудничество с французскими партнерами будет проводиться по таким направлениям, как искусственное оснежение и обеспечение безопасности на горнолыжном курорте. Одним из основных направлений совместной работы может стать строительство современного парка развлечений на свежем воздухе, включающий в себя, например, тюбинговые трассы и веревочный парк.

"Курорты Северного Кавказа целенаправленно движутся к круглогодичной модели эксплуатации и всесезонной загрузке - только так мы сможем сделать их действительно рентабельным проектом. MND Group - надежный партнер, у которого есть опыт создания интересных для туристов развлекательных объектов на горных курортах, и его можно транслировать и на наши площадки. Мы верим, что наше сотрудничество создаст условия для формирования интересного, современного инвестиционного продукта для семейно-ориентированного отдыха", - приводятся в сообщении слова гендиректора КСК Хасана Тимижева.

В сообщении со ссылкой на президента и гендиректора MND Group Ксавье Галлот-Лаваля говорится, что компания заинтересована в создании технико-коммерческой платформы для развития своей деятельности на территории России. "Северокавказские курорты и в частности "Архыз" - для нас перспективная возможность создать своего рода "эталонный" парк развлечений, взяв за основу опыт французских и других альпийских курортов, где можно будет отдыхать и зимой, и летом, и тем самым продемонстрировать широчайшую палитру наших технических решений для организации активного досуга", - цитирует его слова пресс-служба.

MND Group - французская компания, специализирующаяся на производстве механических подъемников и канатного транспорта, систем искусственного оснежения, дистанционных профилактических систем спуска лавин, систем обеспечения безопасности и обустройства горнолыжных зон, спортивно-культурных комплексов, зон отдыха. Дочерние компании MND Group работают с 3 тыс. клиентов в 49 странах мира.

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.