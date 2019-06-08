Около 30 региональных центров по модели "Сириуса" заработают до конца 2019 года в России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Образовательные центры по модели центра "Сириус" в Сочи начнут работу по первым программам до конца 2019 года примерно в 30 субъектах России. Об этом сообщила журналистам руководитель фонда "Талант и успех" Елена Шмелева в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Сегодня подписаны соглашения с 46 субъектами РФ, создаются активно попечительские советы и экспертные советы. Только в июне создано пять центров: в Хабаровске, Якутске, Тюмени, Республике Татарстан, Ульяновской области. До конца этого года будет созданы попечительские советы в 26 субъектах РФ, то есть до конца этого года мы ожидаем до 30 работающих центров с первыми программами. С учетом интереса, который есть у губернаторов и ведущих педагогов в субъектах, в течение двух лет центры по нашей модели будут созданы в каждом субъекте", - отметила Шмелева.

Образовательный центр "Сириус", работу которого курирует фонд "Талант и успех", открыт в июне 2015 года в Сочи на базе олимпийских объектов. Ежемесячно в центр приезжают 800 детей в возрасте от десяти до 17 лет из всех регионов России. Их сопровождают более 100 педагогов и тренеров, повышающие свою квалификацию.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.